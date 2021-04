Pharmazulieferer: Preisspanne für Polypeptide-Börsengang eingeengt

Das Unternehmen mit schwedischen Wurzeln und Sitz in Zug will mit dem Initial Public Offering (IPO) brutto 200 Millionen Franken einsammeln. Zeichnungsschluss ist am Mittwoch, der Handelsstart ist für Donnerstag geplant. PolyPeptide wäre der erste Neuzugang an der Schweizer Börse SIX seit zehn Monaten.