Pinduoduo Chinesische Rabatt-Plattform plant Milliarden-Börsengang

Die chinesische Rabatt-Plattform Pinduoduo will einem Insider zufolge bei ihrem Börsengang in New York bis zu eine Milliarde Dollar einnehmen. Dies sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Der Mutterkonzern Walnut Street hatte am Freitag einen IPO-Antrag bei der US-Börsenaufsicht eingereicht. Demnach zählt das drei Jahre alte Unternehmen 295 Millionen Nutzer und schreibt rote Zahlen. Pinduoduo bietet Verbrauchern die Möglichkeit, sich zusammenzutun, um ihre Rabatte bei Händlern zu vergrößern. Der chinesische Internetgigant Tencent Holdings gehört zu den Investoren.