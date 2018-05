Italien-Krise belastet Asien-Börsen und Euro

Die Sorgen um die Stabilität der Euro-Zone infolge der politischen Krise in Italien haben am Mittwoch die Anleger in Fernost verschreckt. In Tokio fiel der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gegen Mittag um 1,8 Prozent auf 21.958 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 1,6 Prozent auf 1733 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab 1,4 Prozent nach. Auch der Euro blieb unter Druck. Die Gemeinschaftswährung notierte bei 1,1512 Dollar - und damit in der Nähe des niedrigsten Stands seit zehn Monaten, auf den sie am Dienstag gefallen war. Der Dollar wurde mit 108,60 Yen gehandelt.