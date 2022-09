Porsche-Börsengang Das clevere Börsen-Timing der Katarer

Was über die Anlagen bekannt ist, stammt aus offiziellen Dokumenten, in Deutschland also etwa aus gesetzlich vorgeschriebenen Stimmrechtsmitteilungen. Die müssen Investoren abgeben, wenn sie gewisse Schwellen beim Anteilsbesitz über- oder unterschreiten. Nach Angaben des Finanzdatenanbieters Bloomberg sind für den katarischen Staatsfonds derzeit gut 50 Aktien-Positionen bekannt, die in Summe gut 80 Milliarden Euro ausmachen.