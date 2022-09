Porsche-IPO Wird Porsche an der Börse der Ferrari unter den Volkswagen?

Mitten im Börsenabschwung, nachdem der Dax in acht Monaten rund 20 Prozent verloren hat, will Volkswagen seinen Sportwagenableger Porsche AG an die Börse bringen. Ein mutiges Vorhaben, da gerade Autoaktien in den vergangenen Monaten zu den großen Verlierern hierzulande gehören. Andererseits: Mit etwa 300.000 Fahrzeugen, die Porsche in diesem Jahr ausliefern könnte, geplanten 38 Milliarden Euro Umsatz und einem möglichen Nettogewinn im Bereich um fünf Milliarden ist der Stuttgarter Fahrzeughersteller erfolgreich wie nie zuvor.