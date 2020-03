Präsenzveranstaltungen Aktionärsverband DWS rät zu Stimmrechtsübertragung bei Hauptversammlungen

Bei Dax-Konzernen stehen die nächsten Hauptversammlungen bei der Deutschen Telekom am 26. März in Bonn mit erwarteten 2500 Anlegern und bei Daimler am 1. April in Berlin mit normalerweise etwa 5000 Teilnehmern an. Sie sollten zuletzt noch stattfinden. Die Bundesregierung und das Robert-Koch-Institut raten, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Zuständig für Verbote sind aber die lokalen Gesundheitsämter.