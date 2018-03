Präsidentschaftsreform in China: Chinesen stürzen sich auf „Kaiser“-Aktien

So schossen die Anteilsscheine von Shenzhen Emperor Technology im frühen Handel zehn Prozent in die Höhe. Die von Anhui Yingjia Distillery kletterten bis zu vier Prozent. Der chinesische Name der Firma beinhaltet die Worte „die Kutsche des Kaisers grüßend“. „Mächtiger Kaiser“ steckt in Harbin VITI Electronics - die Aktien legten in der Spitze über sieben Prozent zu.