Preis könnte auf 80 Dollar steigen: Investoren entdecken den Ölmarkt neu

Dennoch seien Rohstoff-Fonds „in Zeiten erwarteter Marktvolatilität immer noch sehr begehrenswert“ und würden in 2018 möglicherweise weitere Zunahmen erfahren, erklärt Peter Laurelli, Global Head of Research bei der Datenanalysefirma Evestment. Von Januar bis März investierten Investoren drei Milliarden Dollar in rohstofforientierte Hedge Fonds. Das ist laut Evestment der größte Betrag seit dem dritten Quartal 2016. 2017 Jahr zogen sie im Rahmen des ersten Netto-Abflusses seit 2014 rund 680 Millionen Dollar aus dem Markt ab.