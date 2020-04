Preisturbulenzen: Russische Öl-Broker wollen von der Börse nach Kurs-Chaos Geld zurück

Der Börsenbetreiber MOEX teilte mit, „keine Grundlage für Entschädigungen“ zu sehen. Seine Entscheidung hatte die MOEX vergangene Woche so begründet, dass Broker und Abwicklungssystem mit negativen Preisen nicht arbeiten könnten. Der Handel sei angehalten worden, um technischen Problemen vorzubeugen. In Moskau kann neben dem Future auf Light Sweet Crude auch ein Kontrakt auf die Nordsee-Sorte Brent gehandelt werden. Der Börsenbetreiber hatte sich nach dem Handels-Stopp mit der Chicagoer Rohstoffbörse CME ausgetauscht, wie mit negativen Preisen im Handelsverlauf umgegangen werden könne. In den kommenden Monaten wollen die Russen Lösungen entwickeln, um die Preisfeststellung mittels geeigneter Derivate weiterlaufen zu lassen.