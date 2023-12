Private Debt Signa-Debakel: Schwere Zeiten für Kreditfonds

Die Kreditvergabe durch alternative Geldgeber, die manchmal als Schattenbanken bezeichnet werden, hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Ein Ende des Private-Debt-Booms ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: „Private Debt hat derzeit eine Hochphase, weil es für viele Unternehmen schwieriger ist, an Bankkredite zu kommen“, sagt Christoph Schalast, Rechtsanwalt und Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management. Der Grund: Viele Banken haben die Anforderungen an die Kreditvergabe verschärft, um Ausfällen vorzubeugen.