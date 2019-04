Profitabelstes Unternehmen der Welt Saudi Aramco pulverisiert Apple-Rekord – doch das böse Erwachen droht

Die USA haben ihre Fördermenge seit Beginn des Fracking-Booms vervielfacht: Exportierten sie noch 2013 weniger als eine Million Barrel am Tag, so waren es 2018 bereits 4,5 Millionen Tonnen. Die Internationale Energieagentur IEA prognostiziert in ihrem Bericht „Oil 2019“, dass die USA schon in vier Jahren knapp neun Millionen Tonnen am Tag exportieren werden – und damit erstmals mehr als Russland und nur geringfügig weniger als Saudi-Arabien.