ProSiebenSat1-Aktie ProSiebenSat1 Hauptversammlung 2022

Die Ausschüttung der Dividende an die Investoren erfolgt in der Regel am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung, sofern die Investoren dem Vorschlag zustimmen. Dann würde die Dividende bis spätestens Dienstag, den 10. Mai 2022, an die ProSiebenSat1-Aktionäre ausbezahlt.