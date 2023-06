Proteste gegen Pride-Aktionen Wenn die Regenbogenfahne zum Kursrisiko wird

Vor allem in den USA, aber auch in anderen Ländern ist ein Backlash zu beobachten gegen alles, was von konservativer Seite als „woke“ gebrandmarkt wird – als links, grün, queer. Das geht so weit, dass Unternehmen reale wirtschaftliche Nachteile fürchten müssen. Sogar ein Sprichwort gibt es dafür schon: „Go woke, go broke.“ Wer woke wird, geht pleite.