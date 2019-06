Proteste: Reiche Hongkonger bringen Vermögen nach Singapur in Sicherheit

Das geplante Gesetz sieht vor, dass Beschuldigte aus Hongkong sowie aus dem Ausland auch an China ausgeliefert werden können. Menschenrechtler warnen vor der Umsetzung. Sie werfen China willkürliche Festnahmen, Folter und fehlenden Rechtsbeistand für Angeklagte vor. Tausende Menschen haben in den vergangenen Tagen gegen das Gesetzesvorhaben in Hongkong demonstriert, am Sonntag waren es sogar die größten Proteste seit der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China vor mehr als 20 Jahren.