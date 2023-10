Am dritten Tag des Betrugsverfahrens gegen Sam Bankman-Fried hat der frühere Technikchef der kollabierten Kryptobörse FTX seinen damaligen Chef belastet. Er habe Bankman-Frieds Brokerhaus Alameda unter anderem eine 65 Milliarden Dollar schwere Kreditlinie einräumen müssen, sagte Gary Wang vor einem New Yorker Gericht am Donnerstag (Ortszeit). Dies sei um ein Vielfaches mehr als bei anderen Nutzern.