Purpose Bitcoin ETF: Erster börsengehandelter Bitcoin-Fonds der Welt in Kanada zugelassen

Die Behörden in Kanada haben den ersten börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF) der Welt zugelassen. Die Börsenaufsicht in Ontario habe den Start des „Purpose Bitcoin ETF“ genehmigt, teilt der in Toronto ansässige Vermögensverwalter Purpose Investments mit. Die Behörde bestätigte den Schritt in einer getrennten Stellungnahme. Anleger erhielten dadurch einen leichteren Zugang zu Digitalwährungen, erklärt der Vermögensverwalter weiter.