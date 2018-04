Qingdao Haier: Chinesischer Haushaltsgeräte-Hersteller plant Zweitlisting in Frankfurt

Deutsche Anleger können somit die Aktien des weltweit größten Haushaltgeräte-Hersteller Haier nach dem geplanten Listing direkt an der Frankfurter Börse kaufen. Laut Presseankündigung sollen bis zu 400 Millionen Aktien ausgegeben werden. Auf Basis des aktuellen Kurses in China könnte der Börsengang in Deutschland damit auf ein Volumen von mehr als 1,1 Milliarde Euro kommen.