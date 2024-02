Quartalszahlen Auslese bei Big-Tech: Zwei von fünf Aktien sind jetzt für Anleger spannend

Optimisten konnten sich am Donnerstag jedoch bestätigt fühlen. Die Quartalszahlen überboten die Erwartungen: Der Umsatz zog um kräftige 25 Prozent an und der Gewinn verdreifachte sich dank Kosteneinsparungen. Darüber hinaus will das Unternehmen seine erste Dividende zahlen und für 50 Milliarden Dollar Aktien zurückkaufen. Die Aktie sprang nachbörslich um 15 Prozent.