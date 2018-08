Quartalszahlen, Konjunkturdaten Der Börse stehen heiße Tage bevor

Siemens

Siemens hat zwar in den vergangenen Tagen am Niveau um 120 Euro einen Dämpfer hinnehmen müssen, weil die operativen Zahlen nicht berauschend waren und sich Anleger insgeheim mehr erwartet hatten. Zudem bleibt das zentrale Kraftwerksgeschäft mühsam. Doch Siemens ist in Bewegung, wie der Erfolg des wachsenden Digitalgeschäfts zeigt. Das ist für einen großen Konzern mit so vielen Sparten ein Vorteil, der an der Börse für Fantasie sorgt, also die Käufer bei Laune hält. Optimal wäre es, wenn Siemens-Aktien sich in den nächsten Tagen um 110 Euro stabilisieren.