Quartalszahlen, Konjunkturdaten Der Börse stehen heiße Tage bevor

Gleich am Montag lässt sich das britische Geldhaus HSBC in die Bücher blicken. Am Dienstag folgen die Dax-Konzerne Commerzbank, Deutsche Post und der Nivea-Hersteller Beiersdorf. Die Münchener Rück und E.ON stellen ihr Zahlenwerk am Mittwoch vor, und am Donnerstag steht den Börsen mit Merck KGaA, der Deutschen Telekom, Thyssenkrupp und Adidas sowie vielen Firmen aus den hinteren Reihen wieder ein Großkampftag bevor.