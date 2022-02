Reaktionen am Geldmarkt Verschärfung der Ukraine-Krise: Börsen erzittern, Russlands Rubel stürzt ab

Der Einbruch der russischen Börse wegen der Eskalation im Ukraine-Konflikt setzte sich derweil nahtlos fort. Der RTS-Index sackte am Dienstagmorgen um fast 9 Prozent auf 1101 Punkte ab. Damit steuert der Moskauer Leitindex auf den vierten Verlusttag in Folge und einen Gesamtverlust in diesem Zeitraum von mehr als einem Viertel zu. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte gegen internationalen Protest die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk als souveräne Länder anerkannt und per Dekret die Entsendung russischer Soldaten angewiesen.



Auch die Märkte in Asien schickte die Verschärfung der Krise am Dienstag auf Talfahrt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,1 Prozent tiefer bei 26.351 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,7 Prozent und lag bei 1877 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,6 Prozent.