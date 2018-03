Reaktionen auf US-Inflationszahlen: Warum jetzt vier Zinserhöhungen 2018 wahrscheinlicher werden

Auch in Deutschland sind die Marktstrategen verdutzt von dem Preiswachstum der USA – und das, obwohl man schon einen starken Preisdruck aufgrund der höheren Lohnentwicklung befürchtete. Aber: „Die Übersetzung von höheren Löhnen in höhere Verbraucherpreise braucht üblicherweise in den USA Monate und dürfte daher die heutigen Inflationszahlen noch nicht so stark beeinflusst haben“, schreibt Bayern-LB-Analystin Christiane von Berg.