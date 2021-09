Rechenzentrums-Betreiber Angermayer-Beteiligung Northern Data meldet Horror-Zahlen

Northern Data betreibt weltweit Rechenzentren und vermietet die Leistung an Kunden, die damit etwa die Kryptowährung Bitcoin schürfen. Bekannt ist das Unternehmen vor allem wegen seines prominenten Aktionariats um Tech-Investor Christian Angermayer. Angermayer bewarb das Unternehmen auch immer wieder bei Investoren und auf Twitter. Von den nun vorgelegten Zahlen lässt er sich nach eigenem Bekunden nicht abschrecken. Er sei weiter „zufriedener und langfristig ausgerichteter Aktionär“, teilte er der WirtschaftsWoche mit. „Ich überlege, mich perspektivisch sogar noch stärker zu engagieren.“ In einer am Donnerstag vorgelegten Unternehmenspräsentation habe das Unternehmen schließlich gezeigt, „welches Ertragspotential die Firma hat“, so Angermayer.



Angesichts der Abweichungen zur Prognose ist das eine erstaunliche Sicht der Dinge. Dass die nun veröffentlichten Zahlen so weit unter der eigenen Prognose liegen, erklärt Chef Aroosh Thillainathan in der Präsentation am Donnerstag damit, dass Umsätze mit zwei großen Kunden im Jahr 2020 nicht gebucht werden konnten. Details dazu nennt er nicht. Im August hatte Northern Data erläutert, bei der Prüfung des Abschlusses 2020 hätten sich „Fragen zu einer Konsolidierungspflicht eines großen Kunden“ ergeben. Muss ein Kunde konsolidiert, also dem eigenen Konzern zugerechnet werden, können alle Geschäfte mit ihm nicht als Umsatz gebucht werden. Hat Northern Data also in großem Umfang Geschäfte mit Unternehmen gemacht, die zum eigenen Konzern gehören? Für Nachfragen dazu ist Northern Data am Donnerstag nicht erreichbar. Auf eine schriftliche Anfrage der WirtschaftsWoche gibt es bis zum späten Nachmittag keine Antworten.