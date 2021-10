Rechenzentrumsbetreiber unter Druck Northern Data weist Manipulations-Vorwurf zurück

Vergangene Woche musste Northern Data aber eingestehen, 2020 lediglich 16,4 Millionen Euro erlöst zu haben. Inzwischen gehört Whinstone nicht mehr zu Northern Data. Die Frankfurter haben die US-Tochter im Mai dieses Jahres an Riot Blockchain verkauft – für 67 Millionen Euro in bar plus 11,8 Millionen Riot-Aktien. Das Unternehmen wertet den Verkauf als Beleg für den Wert von Whinstone: „Die Akquisition hat sich durch den mittlerweile erfolgten Verkauf als hochgradig werthaltig erwiesen.“ Ob das auch die Staatsanwaltschaft überzeugt, wird sich zeigen.



Mehr zum Thema: Die Finanzaufsicht hat im Fall des börsennotierten Rechenzentrumsbetreibers Northern Data Strafanzeige erstattet. Dabei spielt wohl ein Unternehmenskauf vor zwei Jahren die zentrale Rolle.