Rechtsstaat Musk sollte Tesla nochmal an die Börse bringen – in Deutschland

Seit die besagten Artikel veröffentlicht wurden, haben deutsche Strafverfolger ausdrücklich erklärt, dass sie keine Ermittlungen gegen Wirecard aufnehmen werden. In Anlehnung an die alte Weisheit, dass die Realität bisweilen unwirklicher als die Fiktion ist, ermitteln sie stattdessen gegen den „Financial Times“-Reporter Dan McCrum. Und sie gingen sogar noch weiter und kramten ein altes Werkzeug aus der Finanzkrise hervor, indem sie Leerverkäufe auf Wirecard untersagten. Die Begründung der Regulatoren war eine „massive Unsicherheit an den Finanzmärkten“. Mir ist kein einziger Fall bekannt, in dem der Leerverkauf einer einzelnen Aktie durch Behörden untersagt wurde, bloß weil es einen Strom negativer Nachrichten gab.



Die deutsche Antwort – und darauf würde sich Elon Musk wahrscheinlich zur Feier des Tages einen Joint anzünden – ist vollkommen konsistent mit der Art und Weise, wie Kritik an börsennotierten Unternehmen in den vergangenen Jahren in Deutschland gehandhabt wurde. Im Jahr 2016 habe ich selbst einen kritischen Report über den deutschen Werbevermarkter Ströer veröffentlicht. Trotz unseres Track Records von sechs Delistings und zahlreichen Zahlungen von Unternehmen, die wir untersucht haben, an Investoren und Behörden, haben deutsche Behörden eine strafrechtliche Ermittlung gegen mich eingeleitet. Meines Wissens ist bisher gegen jeden Leerverkäufer und mindestens zwei ausländische Journalisten, die einen kritischen, investigativen Bericht zu einem börsennotierten deutschen Unternehmen veröffentlicht haben, ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eröffnet worden. Gleichzeitig gibt es kaum Anzeichen korrespondierender Ermittlungen gegen die Unternehmen selbst. Dabei haben diejenigen, gegen die stattdessen ermittelt wird, gemeinsam einen beachtliche Erfolgsbilanz aufzuweisen, wenn es um die Aufdeckung von Betrug und Täuschungen geht.