Reform des Leitindex: Die neuen Stars im Dax

Von September 2021 an erweitert die Deutsche Börse den Deutschen Aktienindex (Dax) um 10 auf dann insgesamt 40 Werte. Das ist das Ergebnis der sogenannten Marktkonsultationen, die die Börse diesen Herbst nach dem Wirecard-Skandal angestoßen hatte. Eine Konsequenz aus der Befragung unter rund 600 Vertretern aus Finanzindustrie, Unternehmen, aber auch Privatleuten ist die Erweiterung des Dax. Zudem wird es leichter, Dax-Kandidaten zu identifizieren. Denn von September 2021 an bestimmt die Börse Indexmitglieder nur noch nach Marktkapitalisierung. Das bisherige zusätzliche Kriterium Börsenumsatz entfällt. Stattdessen müssen Indexmitglieder eine Mindestliquidität, also eine gewisse Handelbarkeit der Aktie, aufweisen. Hier ist die Börse noch nicht konkret, aber Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisierung dürften dem genügen, selbst wenn sie Großaktionäre haben sollten, die diese Liquidität im Handel einschränken.