Die Welt ist aus den Fugen, doch die Börse spielt Alltag: Aktienkurse halten sich, steigen zeitweise fünf Prozent am Tag. Zynismus der Geldmenschen? Eher Spekulation, getrieben von Hoffnung auf Waffenstillstand, gar Frieden in der Ukraine. Der wäre eine Erlösung, aber wenige kalkulieren Enttäuschung ein, so wie schon Mitte Februar, als alle den Teilrückzug der Russen feierten. Vorsichtige trauen dem Frieden nicht, sehen die Börseneuphorie als „dead cat bounce“, den Hüpfer der toten Katze.