Grundsätzlich, und das ist die Basis des Booms, ist Geld vorhanden – und Alternativen sind rar. Im Technowahn des Jahrs 2000 war das anders. Wer da sein Geld von der Börse nahm, konnte es in sichere Bundesanleihen zu fünf Prozent stecken. Heute sind die nicht mehr so sicher und rentieren negativ. Also: Aktien ja, aber besser etwas von den Giganten abziehen und in kleinere Techwerte packen – und in Industrieaktien. So tot, wie immer getan wird, sind die nicht – auch wenn sie keinen Elon Musk haben.



