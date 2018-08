Reimer direkt: Gebt den Menschen Aktien!

Daran aber, und die Leier mag niemand mehr hören, hängt es bei den Deutschen. Allerdings nicht bei allen. Im Kreis Starnberg oder im Taunus-Speckgürtel von Frankfurt besitzen zwei von drei Familien Aktien oder Fonds. In Bayern, Baden-Württemberg und Hessen ist die Quote vielfach hoch – überall, wo die Menschen besser verdienen. Logisch: Wer viel hat, kann auch Verluste aushalten. Wer wenig verdient, wird den Teufel tun, das wenige auch noch an der Börse zu riskieren. Zu groß ist die – auf lange Sicht unberechtigte – Furcht, alles zu verlieren. Im Zweifel geht Geld dann in die Abzahlung des ländlichen Eigenheims oder aufs Sparbuch – wahrlich keine rentierliche Alternative zur Aktie.