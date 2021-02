Zu Recht aber regt sich die Crowd darüber auf, dass Anleger Gamestop bei Brokern nicht mehr handeln konnten. Zwar darf Börsenhandel, wenn er aus dem Ruder läuft, unterbrochen werden. Das aber ist Job der Aufsicht, nicht des Brokers. Gut also, dass sich Aufseher das Verhalten der Broker ansehen, zumal es auch hier Interessenskonflikte gibt: Neobroker Robinhood leitet Aufträge an den Hedgefonds Citadel weiter, der sie verrechnet und die Handelsspanne einstreicht. Nur deshalb kann Robinhood Handel fast gratis anbieten. Wer über die App handelt, dealt mit der zuvor verfluchten dunklen Seite. Wegen dieser Geschäfte abseits der Börsen verlieren offizielle Börsenkurse an Aussagekraft. Das schadet allen am Markt. Mit ordnungsgemäßem Handel hat das nichts zu tun – genauso wenig wie das Verhalten des Brokers Trade Republic, der Kauforders mangels Kapazitäten ablehnte.