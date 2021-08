Aktien sind Partygespräch, so viele Menschen wie nie seit dem Boom und Bust an den Börsen im Jahr 2000 besitzen und handeln Wertpapiere – eine Chance für alle in der Rentnerrepublik der Zukunft. Es wäre gut, wenn die neuen Aktionäre am Ball blieben, von steigenden Kursen profitierten – und nicht fürchten müssen, belogen und betrogen zu werden wie die Generation vor ihnen zur Jahrtausendwende. „Aktien, nee, das ist nichts für mich, da gewinnen doch nur die großen Fische“ – ein solcher Generaleindruck killt jeden Kapitalmarkt. Die Finanzaufsicht BaFin hat nach dem Wirecard-Desaster einen neuen Chef, der verspricht, sie auf Weltklasseniveau zu heben. Wir sind gespannt.