Skepsis lässt sich eben nicht delegieren. Hier haben zu viele ihren Job gerade nicht so gemacht, wie es sein sollte. Auch wenn vieles für Außenstehende unglaublich komplex und qualifiziert aussieht: Die Quote der Mittelmäßigen, die ihrer Arbeit mit überschaubarem Engagement nachgehen, ist in der Finanzwelt sicher nicht niedriger als in handfesteren Branchen.



Die wechselseitige Abhängigkeit aber ist in diesem People’s Business stärker ausgeprägt als anderswo. Man kennt sich, man braucht einander, man tritt sich nicht auf die Füße, um nicht das nächste Mandat zu gefährden. Wie sonst, um nur das krasseste Versagen zu benennen, konnten Wirtschaftsprüfer unterschreiben, dass ein Unternehmen Milliarden besitzt, ohne auch nur die Kontoauszüge gesehen zu haben?