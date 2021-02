Rekorde bei Dax & Co Börsen im Aufwind

An den weltweiten Aktienmärkten geht die Rekordrally zu Wochenbeginn in eine neue Runde. Nachdem Ende letzter Woche bereits an der Wall Street der marktbreite Index S&P 500 und die Technologiebörse Nasdaq Bestmarken erreicht hatten, erklommen am Montag mit dem Leitindex Dax sowie den Nebenwerte-Indizes MDax und SDax gleich drei Börsenbarometer Rekorde. Beim Dax und beim MDax ließ der Schwung derweil im Handelsverlauf etwas nach; beide Indizes notierten zuletzt jeweils 0,5 Prozent im Plus.