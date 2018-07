Rekordmarke: Amazon ist zeitweise mehr als 900 Milliarden Dollar wert

Seit fünf Handelstagen markieren die Papiere von Amazon Rekordmarken: Am Mittwoch stieg der Kurs in der Spitze um 0,8 Prozent auf 1858,88 Dollar, ehe er mit dem Gesamtmarkt ins Minus bröckelte. Apple notierten mit 190,21 Dollar ebenfalls etwas leichter – lagen damit auch nur wenig unter dem Allzeithoch von 194,20 Dollar vom 7. Juni. Mit Spannung warteten die Anleger auf die Quartalsberichte: Amazon legt seinen am 26. Juli, Apple am 31. Juli vor.