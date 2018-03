Rentenmärkte: Enttäuschende Konjunkturdaten beflügeln Staatsanleihen

Mit Blick auf den Handel an den Aktienmärkten in den USA und heute Morgen in Asien gingen die Investoren in den „„risk-off“-Modus über, auch wenn die US-Treasuries einen kleinen Teil ihrer Kursgewinne vom Vortag abgaben. Ihre Rendite liegt derzeit mit 2,78% unter der technisch wichtigen Marke von 2,8%.