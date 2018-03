Rentenmärkte: Staatsanleihen erholen sich wieder

So standen die Kurse italienischer Staatsanleihen erneut unter Druck. Die Investoren scheinen die politischen Probleme hinsichtlich einer Regierungsbildung in Italien schwerer zu wiegen als diejenigen in Spanien. Dort ist die Katalonienfrage nach wie vor ungelöst. Immerhin scheint sich jedoch eine Einigung auf einen Haushalt für das laufende Jahr abzuzeichnen.