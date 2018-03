Rentenmarkt: Italienische und spanische Renditen fallen

Der Euro konnte sich nicht erholen und kostete mit 1,3016 Dollar ungefähr so viel wie zum New Yorker Freitagsschluss. „Das Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf der Entwicklung in Europa und den möglichen Auswirkungen auf das weltweite Wirtschaftswachstum“, sagte Devisenstratege Lee Hardman von Bank of Tokyo-Mitsubishi-UFJ.