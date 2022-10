Riedels Dax-Radar: Die Wette auf die Zinsentspannung läuft

Die Europäische Notenbank erhöht die Zinsen um deutliche 0,75 Prozentpunkte und kündigt weitere Zinserhöhungen an. Im Dezember will sie über die Entwicklung der Anleihenkaufprogramme entscheiden, mit denen sie in den vergangenen Jahren die langfristigen Zinsen im Zaum gehalten hat. Die Inflationsrate ist mit 10 Prozent weit entfernt von alten und neuen Zielvorstellungen und gibt keine Anzeichen der Entspannung. Und doch zieht der Dax nach der jüngsten Zinsentscheidung der EZB erst einmal an, die Renditen für zehnjährige Bundesanleihen geben kräftig nach, und der Euro sinkt wieder unter die Marke von 1,00 Dollar.