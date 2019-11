Riedls Dax Radar: 13.600 Punkte im Dax in Reichweite

Nicht ganz so breit angelegt, aber für neue Technologien ebenfalls wichtig, ist die jüngste Stärke in der Biotechnologie. Das zeigt sich an internationalen Top-Aktien wie Amgen, an Indizes wie dem Nyse Arca Biotech oder in Europa am Comeback von Branchenwertpapieren wie BB Biotech. Zugleich ist dies auch für die Pharmaaktien ein gutes Signal, da Biotech und Pharma sowohl auf technologischer, als auch unternehmerischer Ebene immer weiter zusammengehen. Wenn Amgen läuft, ist das auch ein positives Signal für den Dax-Wert Merck.