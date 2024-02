Zudem ist Airbus, was oft übersehen wird, der größte Hersteller von Waffen in diesem Land, noch vor Rheinmetall. Ein Fünftel seines Umsatzes erzielt Airbus etwa mit Kampfhubschraubern, der Mitarbeit an Kampfjets oder militärischen Tankflugzeugen. Bei insgesamt gut 70 Milliarden Euro Jahresumsatz, die Airbus 2024 erzielen könnte, wären das an die 14 Milliarden Euro Rüstungsgeschäft. Da die Aufträge hier sehr langfristig angelegt sind, ist dies zugleich eine Stabilisierung der Zahlen. Airbus-Aktien kommen bei Rückschlägen als Nachkauf infrage.