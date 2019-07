Bei der EZB ist die aktuelle Zinspolitik schon so großzügig, dass weitere expansive Maßnahmen – etwa Strafzinsen – als regelrechte Alarmzeichen gewertet werden könnten. Soweit will EZB-Chef Draghi derzeit offensichtlich noch nicht gehen. Bereit für neue, expansive Schritte aber ist er, das hat er gerade zu verstehen gegeben.



Die Fed ist in einer komfortableren Lage. Nach neun Zinserhöhungen infolge hat sie Spielraum für Senkungen. Allerdings steckt sie vor der Entscheidung kommender Woche Dienstag und Mittwoch in einer Klemme: Senkt sie die Zinsen um 0,25 Prozent, entspricht sie weitgehend den Erwartungen, liefert also kein Überraschungsmoment. Setzt sie die Fed-Fund-Rate jedoch sogar um 0,50 Prozent herab, könnte das als Zeichen eines konjunkturellen Schocks interpretiert werden. Immerhin galt gerade die US-Wirtschaft bis vor kurzem noch als ausgesprochen robust. Zudem hätte Fed-Chef Colin Powell dann noch das Problem, in diesem Fall als verlängerter Arm von US-Präsident Donald Trump dazustehen.