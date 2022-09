Nachdem der Dax in zwölf Tagen 1280 Punkte verloren hat, liegt eine kurzfristige Erholung in der Luft. Wenn der Index dabei etwa die Hälfte der jüngsten Verluste wieder aufholt, käme er in den Bereich 13.200 bis 13.400 Punkte. Etwas weiter oben, bei knapp 13.600 Zählern, verläuft bis Ende des Monates der seit Januar bestehende Abwärtstrend. Die Durchschnittslinie der vergangenen 200 Tage, die aktuell bei 14.314 verläuft, dürfte bis dahin etwa auf 14.000 abdriften. Für eine echte Trendwende müsste der Dax den gesamten Kursbereich zwischen 13.600 bis 14.000 Punkten dynamisch und getrieben von breit angelegten Käufen überwinden. Das dürfte angesichts der verschärften Geldpolitik und der anstehenden Notenbank-Entscheidungen im September kaum möglich sein.



