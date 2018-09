Das konjunkturelle Umfeld passt zum fortgeschrittenen aber noch gesunden Stadium, in dem sich die weltweite Aktienhausse befindet. Konjunkturell wird es erst eng, wenn die großen Wirtschaftsräume wirklich in eine Rezession rutschen. Das aber ist derzeit nirgends in Sicht – weder in den USA, noch in China oder in Europa.



Dow Jones und S&P 500 haben nun neue Höchststände erreicht. Das passt zur stabilen wirtschaftlichen Entwicklung in den USA. Zugelegt haben auch die langfristigen Zinsen. Zehnjährige US-Staatsanleihen werfen wieder mehr als drei Prozent ab. Mit knapp 0,5 Prozent bringen Bundesanleihen dagegen 2,6 Prozentpunkte weniger. Zu einer Verengung des Spreads, also zur Verringerung des amerikanischen Zinsvorsprungs, ist es noch nicht gekommen. Dennoch legt der Euro gegenüber dem Dollar wieder zu.