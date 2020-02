Riedls Dax-Radar Abwärtsspirale an den Börsen – und ein Funken Hoffnung

Das zweite Kennzeichen besteht darin, dass der Markt nicht mehr differenziert, also alle Aktien in ähnlicher Weise in den Keller rauschen. Das ist derzeit noch nicht ganz der Fall. Selbst in den Indizes gibt es Unterschiede: Während Dax und Dow Jones schon tief unter ihre 200-Tage-Linien gerutscht sind, liegt der Technologieindex Nasdaq im europäischen Handel am Freitag (28. Februar) vormittags noch über diesem Durchschnitt. Auch an der deutschen Börse hält sich SAP, die wichtigste Technologieaktie, immer noch ein gutes Stück über den Bereich um 100 Euro; hier würde der langfristige Trend verlaufen. In Amerika haben die führenden High-Techs Apple, Microsoft und Amazon trotz hoher Verluste in den vergangenen Tagen ihre langfristigen Trends bisher noch verteidigt.