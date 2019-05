Die jüngste Verschärfung im internationalen Handelsstreit – neue US-Zölle gegen Mexiko, Erhöhung chinesischer Zölle für amerikanische-Waren – trifft die Aktienmärkte in einer brisanten Lage. Mit Mühe hatte der Dax versucht, sich in der Zone 11.800 bis 12.000 Punkte zu stabilisieren. Noch am Donnerstag (30. Mai) gab es einen verhaltenen Erholungsversuch. Doch nun, mit den jüngsten Überraschungen von Donald Trump, geht es deutlich abwärts.