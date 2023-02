Der Dax könnte im Zuge einer Korrektur zunächst bis auf rund 14.500 Punkte abdriften. In diesem Bereich kam es im vergangenen Jahr zu mehreren Hochpunkten, die der Markt nun noch einmal in einem Stärketest anlaufen könnte. Die 200-Tagelinie, die derzeit erst bei 13.720 Punkten verläuft, hat nach oben gedreht und dürfte in einigen Wochen die Marke von 14.000 erreichen. Das wäre die zweite massive Unterstützung, bei der im Dax dann spätestens die Käufer wieder kommen sollten.



Lesen Sie auch: Wie lege ich 200.000 Euro Abfindung richtig an?