Das gilt ebenso für die Versicherer Allianz (Topkurs seit 2001) sowie Münchener und Hannover Rück. Bei den im Dax immer noch wichtigen Autoaktien (die fast ein Fünftel des Index ausmachen) deuten sich bei BMW, Volkswagen und Porsche (Holding und Hersteller) Kursstabilisierungen an. Und selbst Chemieklassiker BASF legt an der Börse seit einigen Monaten schrittweise zu, obwohl das Unternehmen zwischen Russland-Rückzug, China-Risiko und neuen US-Unwägbarkeiten durch einen möglichen Präsidenten Donald Trump wahrlich in einer schwierigen Lage steckt.