Riedls Dax-Radar Aktienmärkte auf der Kippe

Die Balance wurde durch die massive Teuerung zerstört, die in Amerika mittlerweile bis zu sieben Prozent erreicht und die auch in Europa nachziehen wird. Weltweit steigende Rohstoffpreise, Knappheiten bei Schlüsselprodukten wie Chips und Containern und das alles vor dem Hintergrund einer jahrelangen üppigen Geldversorgung sind die Triebkräfte des inflationären Mix. Und die werden so schnell nicht wieder verschwinden. Der Ölpreis, immer noch die wichtigste Rohstoffkurve weltweit, hat die Notierungsspitzen von 2018 und 2021 mittlerweile hinter sich gelassen. Mittelfristig kann Öl der Nordseesorte Brent bis in die nächste Schiebezone vorstoßen, die sich 2011 bis 2014 zwischen 100 und 120 Dollar gebildet hatte. Für Gas und Strom, im Zeichen der Energie- und Elektronikwende wichtiger als je zuvor, haben sich die Preise vervielfacht. Die industriellen Schlüsselmetalle Kupfer und Aluminium haben langjährige Topnotierungen erreicht oder übertroffen. Der Preis für Lithium, das massenhaft für E-Autobatterien gebraucht wird, hat sich binnen zwei Jahren fast verzehnfacht.