Soweit aber ist es noch nicht. In den nächsten Tagen kommt es nun darauf an, ob der Dax eine Zwischenerholung startet, die etwa bis in den kritischen Bereich 16.200 bis 16.300 Punkte gehen könnte. Danach wäre noch einmal ein Rücksetzer möglich, der aber maximal nur bis in die Auffangzone um 15.500 Punkte gehen sollte. Wenn der Dax ein solches Korrekturmuster schafft, wäre im späteren Jahresverlauf wieder ein neuer Anstieg möglich – vielleicht sogar bis auf 17.000 Punkte.



