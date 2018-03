Für Anleger brisant wird die Lage am Zinsmarkt durch den gleichzeitigen Dollarverfall. Er macht es der EZB nahezu unmöglich, die Zinsen auch nur vorsichtig in Richtung Normalität zu führen. Die Amerikaner, vor allem Janet Yellen, haben die Gunst der frühen Stunde besser genutzt und den Zinsanstieg eingeleitet. In Europa hielt die EZB mit Blick auf die Fußkranken in der EU die Renditen künstlich am Boden. Und nun, mit dem für viele überraschenden Dollar-Verfall und Anstieg des Euro, ist selbst eine behutsame Erhöhung fast unmöglich geworden. Und wenn sich eines Tages Draghis Nachfolger dann doch mit einer mutigen Aktion aus dieser Zwickmühle befreien will, drohen an den Wertpapiermärkten neue Turbulenzen. Die Angst davor lastet schon heute schwer auf den Aktien- und Anleihemärkten Europas.